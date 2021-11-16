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Коммунисты и эсеры в Мосгордуме назвали QR-коды "сегрегацией"

Коммунисты и эсеры в Мосгордуме назвали QR-коды "сегрегацией"
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Политические партии, представленные в Московской городской думе, разделились во мнениях относительно законопроектов о введении QR-кодов на некоторых видах транспорта и в общественных местах, которые Госдума РФ направила в регионы для обсуждения, выяснили корреспонденты "Интерфакса".

Единороссы: каждый регион будет применять законопроекты о QR-кодах по-своему

Во фракции "Единая Россия" сообщили, что планируют обсудить законопроекты "с учетом особенностей политики, которую проводит мэр и правительство Москвы".

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"Я думаю, что каждый регион примет законопроект, исходя из своих особенностей", - сказал "Интерфаксу" член фракции Евгений Герасимов.

Он добавил, что вопрос внедрения QR-кодов - серьезный и глубокий, обсуждение позволит выбрать оптимальный вариант для сохранения жизни людей и работы общественных сфер.

Другой член фракции Александр Семенников сообщил агентству, что считает опыт использования QR-кодов в Москве во многом положительным. "Если сравнивать с полным локдауном, закрытием общепита, театров, то лучше бы были QR-коды. Об этом говорят и предприниматели", - сказал Семенников.

Он добавил, что официально позиция фракции не обсуждалась, это его личное мнение.

КПРФ: внедрение QR-кодов приведет к сегрегации

В городском комитете КПРФ считают распространение практики применения QR-кодов попыткой ужесточить контроль за гражданами. По их мнению, это приведет к разделению общества.

"Воплощение в жизнь подобных законодательных инициатив на деле означает масштабную сегрегацию в стране", - говорится в заявлении горкома.

В нем подчеркивается, что применение подобных мер станет нарушением таких прав человека, как право на свободу перемещения, право на неприкосновенность частной жизни и добровольность медицинского вмешательства.

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"Яблоко": при стимулировании вакцинации неизбежны непопулярные решения

Фракция партии "Яблоко" в Мосгордуме пока не обсуждала законопроекты, но намерена это сделать, поскольку документы отправили в регионы для рассмотрения местными парламентами, сообщил агентству руководитель фракции Максим Круглов.

"Мое личное мнение такое: что в принципе необходимо стимулировать, конечно, вакцинацию, понятно, что (...) здесь неизбежны какие-то непопулярные решения", - сказал Круглов.

При этом он отметил, что перед тем, как делать однозначные выводы, необходимо изучить сами законопроекты.

Эсеры: технически возможно, но по-человечески - неправильно

К обсуждению законопроекта готовятся и во фракции "Справедливая Россия" в Мосгордуме. Ее руководитель Магомет Яндиев в беседе с "Интерфаксом" выразил мнение, что мера, которая предусматривает внедрение QR-кодов, имеет сходства со старинными методами борьбы с пандемиями.

"Если, например, мы решили сделать локдаун - хорошо, все без исключения сидят дома. Это понятная вещь. Но если мы начинаем людей делить на группы - этим можно, а этим нельзя, - получается, что мы фактически воспроизводим модель древних эпох, когда людей, больных проказой, куда-то изгоняли и они где-то там жили, умирали", - сказал Яндиев.

Он добавил, что с технической точки зрения ввести QR-коды возможно. Однако "с человеческой точки зрения" это неправильно.

"Сегодня нет такой чудовищной угрозы, чтобы спастись от которой надо было унижать людей, разделяя их на два класса", - добавил руководитель фракции.

Мосгордума КПРФ коронавирус

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