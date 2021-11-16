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КПРФ пожалуется в КС на законопроект о QR-кодах для самолетов и поездов

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - КПРФ попросит Конституционный суд проверить внесенные в Госдуму правительственные законопроекты о введении QR-кодов для посещения общественных мест и дальних поездок на поездах и самолетах, сообщил "Интерфаксу" лидер партии Геннадий Зюганов.

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По его словам, в партии считают, что эти проекты нарушают "шесть статей Конституции и носят провокационный характер". Коммунисты уже готовят обращение в КС.

По сведениям "Интерфакса", вопрос о проверке этих законопроектов на конституционность через обращение в КС поднимался 15 ноября на заседании Совета Думы. По словам участника заседания, эта тема на Совете "не была поддержана, но и не была отвергнута".

Правительство 12 ноября внесло в Думу законопроекты № 17357-8 и № 17358-8 о введении для совершеннолетних граждан доступа в общественные места и на междугородние и международные поездки на поездах и самолетах только по QR-кодам о вакцинации или перенесенном COVID-19.

В тот же день в думских фракциях КПРФ и "Справедливая Россия - за правду!" заявили, что не поддержат эти законодательные инициативы. Единороссы намерены за них проголосовать, в ЛДПР в целом законопроекты поддержали, но отметили необходимость их доработки.

15 ноября Совет Думы решил направить проекты в рассылку для обсуждения до 14 декабря в регионах, Общественной палате, Счетной палате и Совете Федерации.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 16 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
КПРФ Конституционный суд Госдума Геннадий Зюганов коронавирус

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