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Минтранс рассчитывает на принятие закона о QR-кодах на транспорте до конца года

Минтранс рассчитывает на принятие закона о QR-кодах на транспорте до конца года
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ рассчитывает на принятие закона о предъявлении QR-кодов для перелетов и проезда на поездах дальнего следования до конца этого года, сообщил замглавы ведомства Кирилл Богданов.

"Закон мы хотим (принять - ИФ) уже в этом году (...) Да, в трех чтениях", - сказал Богданов журналистам на форуме "Транспортная неделя 2021".

Требование о наличии QR-кода для перелета, по его словам, должно заработать максимум до февраля 2022 года. "Это забота о здоровье наших пассажиров", - сказал Богданов.

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"Я считаю, что авиакомпании вполне могут это сделать", - отметил он, добавив, что Минтранс проводит совещания с перевозчиками на эту тему. "Я считаю, что это совершенно правильно, потому что нам нужно заботиться о наших гражданах, нам нужно поднимать иммунитет. И те, кто, к сожалению, не привился, не переболел, не имеют медотвода - считаю, что путешествовать не должны", - заявил Богданов.

По его словам, Минтранс допускает выделение субсидий авиаперевозчикам для компенсации выпадающих доходов после принятия законопроекта: "Мы рассматриваем вопрос субсидий для авиакомпаний, понимая, что для них могут быть трудности с бизнесом". Однако назвать сумму возможных субсидий он затруднился.

"Этот закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые летают на территории России. Мы их поставим перед фактом", - также заявил Богданов.

"Иностранные пассажиры будут летать по ПЦР-тесту. И российские граждане, которые возвращаются на территорию России, тоже будут летать по ПЦР", - заключил он.

Как сообщалось, правительство внесло в Госдуму законопроект о предъявлении QR-кодов при покупке билетов и посадке на самолет и поезд дальнего следования. Сразу после вступления закона в силу пассажиры должны будут предъявлять QR-код только при посадке на транспортное средство, следует из текста законопроекта. Кроме того, будет приниматься медотвод от прививки, либо документы о перенесенном коронавирусе, либо свежий отрицательный ПЦР-тест.

На втором этапе (дата его начала пока не определена) ПЦР-тест приниматься уже не будет. Кроме того, требование о наличии QR-кода, медотводе или документа о перенесенном заболевании начнет действовать не только при посадке, но и при покупке билетов. Предполагается, что закон будет действовать до 1 июня 2022 года.

Хроника 09 января 2020 года – 16 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Минтранс РФ Кирилл Богданов Коронавирус

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