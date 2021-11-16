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Кехман объявил о скором капремонте в МХАТе имени Горького

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Московском художественном академическом театре имени Горького летом 2022 года начнется капитальный ремонт, он продлится четыре месяца, на это время театр закрываться не будет, сообщил после встречи с министром культуры Ольгой Любимовой новый директор МХАТа Владимир Кехман.

"Подчеркну, что мы не собираемся закрываться на несколько лет. Этот процесс займет не более четырех месяцев, а театр не прекратит свою деятельность", - заверил он.

Необходимые работы он обсуждает с архитектором Владимиром Кубасовым, который проектировал и строил здание театра. "В дальнейшем я планирую обсудить с ним, какие у здания есть слабые места и на что нам нужно обратить особое внимание", - добавил Кехман.

Кехман и глава Минкультуры договорились, что в начале 2022 года будет подготовлена проектно-сметная документация для ремонта, сообщили в пресс-службе министерства.

Владимир Кехман стал директором горьковского МХАТа 27 октября. До этого в театре несколько лет продолжался разлад между бывшим художественным руководителем Татьяной Дорониной и новым худруком Эдуардом Бояковым. Вскоре после смены директора Бояков заявил, что написал заявление об уходе по предложению Кехмана. Директор предполагает уволить еще некоторых сотрудников, чтобы привести штатное расписание МХАТа в соответствие с государственным финансированием. Предполагается, что нового кандидата на должность худрука предложит Кехман.

После отставки Боякова со МХАТом прекратил отношения недавно созданный совет попечителей театра.

В 2007 году Кехман стал гендиректором петербургского Михайловского театра, в 2015 году оставил эту должность, но остался художественным руководителем этого театра. С марта 2015 года до 2017 года он был директором Новосибирского государственного театра оперы и балета, он был назначен туда после увольнения Бориса Мездрича на волне скандала вокруг постановки оперы "Тангейзер" режиссера Тимофея Кулябина. Кехман, став директором, эту постановку закрыл.

С начала 1990-х Владимир Кехман занимался импортом фруктов в Россию через компанию JFC.

Владимир Кехман МХАТ Горького Минкультуры Ольга Любимова Владимир Кубасов

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