Загрузку коронавирусных госпиталей в Москве уменьшили на 1 тыс. мест

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Загрузка коронавирусных больниц в столице уменьшилась за последние три дня на 1 тыс. коек, эпидемиологическая ситуация в городе улучшается, сообщил в среду журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 904 523 случая заражения, из них 2 966 за последние сутки.

Выздоровели 1 702 667 человек, умерли 32 973. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 5 454 619 человек, коллективный иммунитет составляет 65,5%.