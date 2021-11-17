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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Загрузку коронавирусных госпиталей в Москве уменьшили на 1 тыс. мест

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Загрузка коронавирусных больниц в столице уменьшилась за последние три дня на 1 тыс. коек, эпидемиологическая ситуация в городе улучшается, сообщил в среду журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 904 523 случая заражения, из них 2 966 за последние сутки.

Выздоровели 1 702 667 человек, умерли 32 973. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 5 454 619 человек, коллективный иммунитет составляет 65,5%.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 17 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин Москва Коронавирус

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