Заболеваемость коронавирусом в Москве после окончания нерабочих дней упала на 50%

Количество госпитализаций снизилось на 45%

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - За период, прошедший с момента окончания нерабочих дней, уровень заболеваемости COVID-19 в столице упал наполовину, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу.

"С момента окончания нерабочих дней у нас падение заболеваемости, совокупно за этот период, на 50%, госпитализаций - на 45%", - сказала Ракова в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Это снизило нагрузку на столичные больницы, что в перспективе позволит вернуть некоторые из них к нормальному функционированию, добавила она.

"На сегодняшний день удалось высвободить от "ковида" 1400 коек. Если такая тенденция продолжится на следующей неделе, то мы можем вернуть в нормальную работу ряд корпусов обычных наших городских больниц и больше их не использовать в "ковиде"", - подчеркнула Ракова.

Заммэра также отметила, что, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации в столице, не стоит забывать, что она может измениться в любой момент, и призвала москвичей вакцинироваться и соблюдать ограничения, связанные с коронавирусом.