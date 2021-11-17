Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В России за сутки умерло рекордное число пациентов с COVID-19

Скончались 1 247 пациентов, заболели еще 36,6 тыс.

В России за сутки умерло рекордное число пациентов с COVID-19
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 36 626 случаев, умерли за сутки 1 247 пациентов - это новый антирекорд, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

Больше всего смертей в Москве - 96, в Петербурге - 84, в Краснодарском крае - 58.

При этом в РФ уже неделю наблюдается постепенное снижение суточного прироста новых заболевших COVID-19. В Москве за сутки выявили 2 966 случаев, в Санкт-Петербурге - 2 793 (накануне сообщалось о 3 131 заболевшем). В Самарской области - 1 785 новых пациентов, этот регион опередил Московскую область, где за сутки выявили 1 691 случай.

Еще 867 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Крыму, 778 - в Нижегородской области, 747 - в Воронежской области, 732 - в Свердловской области, 719 - в Краснодарском крае, 710 - в Красноярском крае, 696 - в Пермском крае, 678 - в Башкирии, 645 - в Ростовской области, 638 - в Саратовской области, 593 - в Челябинской области, 592 - в Омской области, 582 - в Иркутской области, 579 - в Смоленской области.

Кроме того, 548 случаев - в Хабаровском крае, 535 - в Алтайском крае, 517 - в Ставропольском крае, 506 - в Ульяновской области, 489 - в Брянской области, 463 - в Волгоградской области, 443 - в Архангельской области, 424 - в Ленинградской области, 415 - в Приморском крае, 404 - в Вологодской области, 402 - в Липецкой области, 395 - в Новосибирской области, 393 - в Тверской области, 382 - в Удмуртии, 380 - в Кемеровской области, по 369 случаев - в Забайкальском крае и в Коми, 353 - в Белгородской области, 351 - в Курской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 350.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 182 тыс. 538 случаев коронавирусной инфекции, 259 084 случаев летального исхода и 7 млн 882 тыс. 836 выписанных, в том числе 36 388 выздоровели за последние сутки.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

14
В Гаване начался учебный год. После 20 месяцев строгих карантинных правил, в том числе ограничений на поездки за границу, Куба вновь открывается для мира.15 ноября. В Греции уровень смертности от COVID-19 достиг максимума за шесть месяцев.12 ноября. В Мехико увеличили производство и продажи пуансеттии с целью продвижения местного бизнеса во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19.11 ноября. В Кельне начался сезон карнавалов в условиях пандемии коронавируса COVID-19.10 ноября. В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции отмечается почти у половины населения страны.9 ноября. Посольство США в Пекине объявило о возобновлении регулярных визовых услуг в китайской столице и других городах Китая.8 ноября. Власти Австрии ограничили допуск невакцинированных от COVID-19 в рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, гостиницы, кино и театры.4 ноября. В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса.3 ноября. Таиланд снова открыт для полностью вакцинированных туристов.2 ноября. Верующим католикам запрещен вход на кладбища в дни поминовения усопших на Филиппинах.2 ноября. В Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с COVID-19.2 ноября. В Бразилии от COVID-19 умерло уже более 600 тысяч человек.1 ноября. Индонезия первой в мире разрешила экстренное использование вакцины компании Novavax от COVID-19, созданной на новой платформе1 ноября. Правительство Колумбии начинает вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет китайской вакциной SINOVAC.
В Гаване начался учебный год. После 20 месяцев строгих карантинных правил, в том числе ограничений на поездки за границу, Куба вновь открывается для мира.
коронавирус

Новости по теме

Новости

Американец Тревор Рид прекратил голодовку в мордовской колонии

Американец Тревор Рид прекратил голодовку в мордовской колонии

Мужчины с детьми от суррогатных матерей могут получить право на маткапитал

Возбуждено дело об отправке крымчанином военных противогазов во Францию

Пандемия коронавируса

В Татарстане начнут выдавать медотводы с QR-кодами

Депутат Заксобрания Приморья от КПРФ задержан по подозрению в педофилии

Правительство РФ утвердило новый перечень районов Крайнего Севера

В КПРФ сообщили о задержании депутата Заксобрания Приморья Самсонова

В КПРФ сообщили о задержании депутата Заксобрания Приморья Самсонова

МИД заявил, что проведенное РФ в космосе испытание не направлено против кого-либо

МИД заявил, что проведенное РФ в космосе испытание не направлено против кого-либо

Что произошло за день: вторник, 16 ноября

Рогозин поговорил с главой NASA на фоне испытаний противоспутникового оружия РФ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });