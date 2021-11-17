В России за сутки умерло рекордное число пациентов с COVID-19

Скончались 1 247 пациентов, заболели еще 36,6 тыс.

Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 36 626 случаев, умерли за сутки 1 247 пациентов - это новый антирекорд, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

Больше всего смертей в Москве - 96, в Петербурге - 84, в Краснодарском крае - 58.

При этом в РФ уже неделю наблюдается постепенное снижение суточного прироста новых заболевших COVID-19. В Москве за сутки выявили 2 966 случаев, в Санкт-Петербурге - 2 793 (накануне сообщалось о 3 131 заболевшем). В Самарской области - 1 785 новых пациентов, этот регион опередил Московскую область, где за сутки выявили 1 691 случай.

Еще 867 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Крыму, 778 - в Нижегородской области, 747 - в Воронежской области, 732 - в Свердловской области, 719 - в Краснодарском крае, 710 - в Красноярском крае, 696 - в Пермском крае, 678 - в Башкирии, 645 - в Ростовской области, 638 - в Саратовской области, 593 - в Челябинской области, 592 - в Омской области, 582 - в Иркутской области, 579 - в Смоленской области.

Кроме того, 548 случаев - в Хабаровском крае, 535 - в Алтайском крае, 517 - в Ставропольском крае, 506 - в Ульяновской области, 489 - в Брянской области, 463 - в Волгоградской области, 443 - в Архангельской области, 424 - в Ленинградской области, 415 - в Приморском крае, 404 - в Вологодской области, 402 - в Липецкой области, 395 - в Новосибирской области, 393 - в Тверской области, 382 - в Удмуртии, 380 - в Кемеровской области, по 369 случаев - в Забайкальском крае и в Коми, 353 - в Белгородской области, 351 - в Курской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 350.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 182 тыс. 538 случаев коронавирусной инфекции, 259 084 случаев летального исхода и 7 млн 882 тыс. 836 выписанных, в том числе 36 388 выздоровели за последние сутки.