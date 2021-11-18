В Москве началась первая метель

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В некоторых районах Москвы поздним вечером в четверг заметили небольшую метель, сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Там добавили, что синоптики ожидают, что за ночь прирост снега может составить до 1 см. Ночью в городе от минум одного до плюс одного градуса.

Чиновники заверили, что дорожные службы следят за состоянием участков дорог, опасных для движения, и по мере необходимостью их обрабатывают.

Обильные осадки ожидаются в Москве в субботу 20 ноября. Это будет снег с дождем.