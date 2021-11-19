В Мосгорсуде отобрали присяжных по делу экс-сенатора Арашукова

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Мосгорсуде завершился отбор присяжных для рассмотрения уголовного дела бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова и его отца, обвиняемых, в зависимости от роли каждого, в убийствах и организации преступного сообщества, сообщила "Интерфаксу" адвокат бывшего сенатора Анна Ставицкая.

"Отобрали восемь основных и 25 запасных присяжных", - сказала Ставицкая агентству в пятницу.

По ее словам, первое заседание, на котором стороны озвучат вступительные речи перед коллегией, состоится в Мосгорсуде 24 ноября в 10:30.

Арашуковы были задержаны в январе 2019 года.

Рауфу Арашукову вменяется организация двух убийств, участие в преступном сообществе, давление на свидетеля, превышение полномочий и ложный донос, его отцу - Раулю Арашукову, бывшему советнику генерального директора компании "Газпром межрегионгаз" - организация преступного сообщества для хищения газа в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесской Республике.

Кроме Арашуковых, на скамье подсудимых - бывший первый замруководителя управления Следственного комитета по КЧР Казбек Булатов, экс-начальник республиканского центра противодействия экстремизму МВД Тимур Бетуганов и бывший следователь по особо важным делам главка СК по КЧР Андрей Филиппов, которым вменяется превышение должностных полномочий.

Арашуковы не признают вину. Рауф Арашуков заявлял, что считает свое преследование "политическим заказом".

Всего по делу Арашуковых проходит более 20 человек.