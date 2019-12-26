На Арашуковых завели еще три уголовных дела

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Следствие возбудило в отношении членов семьи Арашуковых "как минимум три новых уголовных дела" - об особо крупной растрате, заявил адвокат Владимир Постанюк, защищающий бывшего советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.

"Из материалов дела мы узнали как минимум о трех новых уголовных делах, возбужденных в отношении Арашуковых", - сказал Постанюк на заседании Басманного суда Москвы.

В четверг суд рассматривает ходатайство следствия о продлении срока ареста Арашукову-старшему, а также его сыну - бывшему сенатору Рауфу Арашукову.

По словам Постанюка, согласно материалам следствия, уголовные дела об особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ) были возбуждены в октябре 2019 года. При этом, подчеркнул защитник, Арашуковы до сих пор не были уведомлены об этом.

Арашуковы были задержаны в январе 2019 года после того, как Совет Федерации одобрил снятие с Рауфа Арашукова неприкосновенности.

В настоящее время экс-сенатору предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (часть 3 статьи 210), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (часть 3 статьи 33, пункты "ж, з" части 2 статьи 105) и давлении на свидетеля (часть 4 статьи 309 УК РФ). Следствие считает, что Арашуков-младший может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что экс-сенатор входил в преступное сообщество, организованное его отцом. Последнему вменяется организация преступного сообщества и особо крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По версии следствия, Арашуков-старший создал ОПС для махинаций с газом ПАО "Газпром", которого за несколько лет было похищено более чем на 30 млрд рублей.

Арашуковы не признают вину. Экс-сенатор заявлял, что считает дело "политическим заказом".

Всего в рамках "дела Арашуковых" к настоящему времени, кроме отца и сына, к ответственности привлечены более десяти человек, которым инкриминируется участие в ОПС и хищения.