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По делу Арашуковых арестованы генерал СК и начальник центра "Э" Карачаево-Черкесии

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего первого замруководителя управления Следственного комитета по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова, задержанного в рамках "дела Арашуковых", передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. Суд постановил: избрать в отношении Булатова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 23 июня 2019 года", - огласила решение судья Наталия Дударь.

Булатову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ). Свою вину он не признает.

Суд в среду также арестовал до 23 июня 2019 года начальника центра противодействия экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии Тимура Бетуганова, задержанного в рамках "дела Арашуковых".

Бетуганова, а также Булатова и следователя по особо важным делам отдела управления Андрея Филиппова задержали во вторник. Все троим предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ) в рамках уголовного дела в отношении временно отстраненного от должности сенатора от КЧР Рауфа Арашукова и его отца.

Как сообщили в пресс-службе СКР, "находясь в дружеских отношениях с Арашуковыми, в целях непривлечения их к уголовной ответственности указанные лица превышали свои должностные полномочия".

Позднее суд рассмотрит ходатайство об аресте Филиппова.

Сенатору Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (часть 3 статьи 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (часть 3 статьи 33, пункты "ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (часть 4 статьи 309 УК РФ).

Он был задержан 30 января в ходе пленарного заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с сенатора неприкосновенности и взятие его под стражу. В тот же день Басманный суд санкционировал арест Рауфа Арашукова.

Версия следствия

Согласно фабуле уголовного дела, Арашуков может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства А.Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Р.Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом - советником генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Раулем Арашуковым. Последний также арестован, ему инкриминируется организация преступного сообщества и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Арашуков-старший создал ОПС в целях махинаций с газом ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило его более чем на 30 млрд рублей.

Арашуковы не признают вину. Сенатор заявлял, что считает свое дело "политическим заказом" и что его преследование связано с тем, чтобы лишить его полномочий.

Басманный суд 12 марта по ходатайству следствия временно отстранил Рауфа Арашукова от должности члена Совета Федерации, где он представляет Карачаево-Черкесию.

Карачаево-Черкесия Рауф Арашуков Казбек Булатов Тимур Бетуганов

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