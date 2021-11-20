Москвичам посоветовали проявлять осторожность из-за сильного ветра

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Москве до девяти вечера субботы продолжит идти мокрый снег, на дорогах будет гололедица, предупреждают столичные спасатели.

Как сказали журналистам в пресс-службе столичного главка МЧС, также сохранится усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

Главное управление МЧС России по Москве рекомендует водителям ехать на низкой скорости, увеличить дистанцию от других автомобилей. Кроме этого, необходимо избегать обгонов, перестроений и других внезапных маневров, парковаться вдали от деревьев.

Спасатели посоветовали пешеходам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее жителей Московской области также предупредили о непогоде до конца субботы.