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Бизнес-сообщество попросит власти Москвы не вводить QR-коды в ряде сфер

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Московское отделение общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" будет просить столичные власти не вводить систему QR-кодов для прохода на ряд предприятий торговли и услуг, говорится в обращении структуры.

Об этом сказал председатель совета московского отделения организации Дмитрий Несветов. Его слова привели в обращении, которое поступило в "Интерфакс".

Несветов пояснил, что речь, в частности, идет об объектах непродовольственной торговли, реализующих товары, которые "потенциально можно приравнять" к категории "первой необходимости". Речь идет о средствах гигиены, продукции для детей и животных.

Кроме того, отметил председатель совета, существует ряд сегментов бизнеса, где потребность в контактах с потребителем мала. К этой группе он отнес автосервисы, автомойки, шиномонтажи, предприятия бытовых услуг, в том числе - ремонта, химчистки и прачечные.

"В целом считаем, что к составлению перечня видов деятельности, представители которых должны проверять наличие QR-кодов у своих потребителей, необходимо привлекать деловые (в т.ч. отраслевые) сообщества", - добавил Несветов.

По его словам, "Опора России" призывает включить своих представителей в обсуждение особенностей применения новых ограничительных мер, связанных с введением QR-кодов в столице. Также организация просит власти подходить к решению вопроса о создании зон, свободных от COVID-19, взвешенно, учитывая степень контактов с потребителями, уровень социальной значимости того или иного предприятия.

"Бизнес столицы понимает, что такое решение принимается в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, но просит учесть его мнение - мнение одного из значимых налогоплательщиков и создателей валового регионального продукта и рабочих мест", - сказал Несветов.

Ранее правительство РФ внесло в Государственную думу два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России.

Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Второй законопроект вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). По нему аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.

При этом правительство предложило на первых порах наравне с QR-кодом принимать также результаты ПЦР-тестирования.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 22 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Опора России Дмитрий Несветов Москва Коронавирус

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