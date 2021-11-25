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Правительство РФ согласилось рассмотреть предложения о поддержке бизнеса в пандемию

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Правительство России намерено рассмотреть предложения уполномоченного при президенте РФ Бориса Титова по расширению мер поддержки пострадавших от коронавируса отраслей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

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"Премьер-министр Михаил Мишустин поручил рассмотреть комплекс предложений вице-премьеру Андрею Белоусову и министру экономического развития Максиму Решетникову", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что на фоне новых ограничений резко увеличилось количество обращений от бизнеса. По мнению предпринимателей, введение QR-кодов в сфере общественного питания приводит к снижению выручки до 80%, а в фитнес-индустрии только упоминание об ограничениях обрушивает продажи абонементов более чем впятеро. Аналогичная ситуация прослеживается и в других затронутых отраслях - кинотеатрах, досуговых центрах и так далее.

В предложениях Титов отмечает, что в пострадавших отраслях занято не менее 3 млн человек.

"Согласно данным опросов, проведенных уполномоченным, 35-45% таких предприятий в случае длительного продления ограничений будут частично или полностью сокращать сотрудников, что вызовет негативные социальные последствия. А уже принятые меры поддержки (субсидии на заработную плату в размере МРОТ, кредиты под 3%) компенсируют лишь потери нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября", - рассказали в пресс-службе.

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При этом Титов отмечает, что с ростом количества вакцинированных положение пострадавших отраслей будет улучшаться, однако на период ближайших двух-четырех месяцев необходимо скорректировать режим противовирусных ограничений и существенно расширить меры поддержки. Речь идет об отказе от любых иных ограничений, влияющих на количество посетителей, если для посещения помещения, где оказываются услуги населению, требуется QR-код, а на самом предприятии вакцинировано не менее 90% сотрудников.

Также бизнес-омбудсмен предложил выдавать QR-коды после вакцинации первым компонентом двухкомпонентных вакцин, но продлевать действие кода только после второй прививки. Кроме того, Титов предлагает выдавать QR-коды при подтверждении перенесенного COVID-19 положительным результатом тестов на антитела типа IgG.

Помимо этого, Титов предлагает ввести отсрочки на срок 180 дней по возврату денег за абонементы на посещение фитнес-центров, билетов на массовые культурно-развлекательные мероприятия, транспортные услуги; расширить действие субсидий на пострадавшие компании, не включенные в реестр МСП; предоставить отсрочку по уплате всех видов налогов для пострадавших предприятий сроком на 12 месяцев, без предоставления обеспечения.

Также бизнес-омбудсмен предложил освободить пострадавшие предприятия от уплаты 100% арендных платежей по договорам аренды земельных участков и объектов нежилого фонда, находящихся в собственности РФ, субъекта, муниципального образования. Кроме этого, рекомендовать субъектам РФ продлить на год срок всех непогашенных займов, кредитов или ссуд, выданных за счет бюджетных средств бизнесу пострадавших отраслей.

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Хроника 09 января 2020 года – 25 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Россия Борис Титов Михаил Мишустин Андрей Белоусов Коронавирус

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