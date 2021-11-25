Самое дешевое в Москве жилье за год подорожало на 27%

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Самое экономичное жилье на "вторичке" Москвы - в районе Некрасовка - за год подорожало на 26,7%, подсчитали в "Инком-Недвижимость".

"В районе Бирюлево Западное средняя цена "квадрата" за год выросла на 30%, в Бирюлеве Восточном - на 27,7%. Подорожание на 26,7% и на 26,3% за год зафиксировано в Некрасовке и Южном Бутове соответственно. В квартирах Выхино-Жулебина средняя цена "квадрата" стала выше на 20,6%", - говорится в сообщении.

По словам руководителя Аналитического центра "Инком-Недвижимость" Дмитрия Таганова, жилье в этих районах пользуется спросом в связи с ценовой доступностью, но это вызвало сильное завышение цен.

Так, в Некрасовке средняя стоимость "квадрата" составляет 193,9 тыс. рублей - на 15% меньше, чем в среднем по округу.

"В этом районе активно ведется жилищное строительство, и вторичный рынок регулярно пополняется предложением в новых домах - сейчас на продажу выставлены 600 квартир, и спрос стабилен; его вряд ли можно назвать депрессивным или аутсайдером. В 2019 году в Некрасовке открылась одноименная станция метро, есть автобусные маршруты до соседних станций. Социальная инфраструктура пополняется школами, детсадами и поликлиниками, в 2022 году планируется открыть парк и спорткомплекс. На Люберецких очистных сооружениях проходит масштабная реконструкция, что должно улучшить экологические показатели", - сказал Таганов.

Второе место занимает район Бирюлево Западное, где цена кв. м во "вторичке" оценивается в среднем в 204,8 тыс. рублей. Далее следует район Бирюлево Восточное с 205,7 тыс. рублей за кв. м. Эти показатели уступают стоимости "квадрата" в целом по Южному округу - на 19% и 18,6% соответственно. По данным "Инком-Недвижимости", сейчас на "вторичке" в Бирюлеве Западном выставлены 170 лотов, в Бирюлеве Восточном - 420 лотов.

На четвертой строчке - Южное Бутово со средней стоимостью кв. м 207,1 тыс. руб., что на 23% меньше усредненной цены "квадрата" в Юго-Западном округе. В Выхине-Жулебине стоимость "квадрата" составляет в среднем 213,4 тыс. рублей, что на 6,6% меньше, чем в среднем по округу.

Ранее сообщалось, что стоимость "квадрата" на вторичном рынке жилья в Москве выросла в октябре на 2%.

Также ранее отмечалось, что спрос на вторичное жилье в Москве вырос на 10% за месяц. Рост спроса эксперты "Инком-Недвижимости" связали со страхом инфляции у потенциальных покупателей. Отмечалось, что по итогам октября средняя стоимость объектов на "вторичке" столицы увеличилась на 0,1%. В годовом выражении положительная динамика составила 15,8%.