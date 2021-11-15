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Сбербанк повысил ставки по большей части ипотечных программ

Сбербанк повысил ставки по большей части ипотечных программ
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк повысил ставки по большей части ипотечных программ, следует из материалов банка.

Ставка по программе приобретения строящегося жилья теперь начинается от 8,8%, готового жилья – от 8,7% (ранее – от 8,1%).

Ставка по программе рефинансирования ипотеки и других кредитов теперь составит от 8,6% (ранее – от 8,2%). Ставка по программе строительства жилого дома начинается от 9,6% (ранее – от 9,2%), загородной недвижимости – от 8,8% (ранее – от 8,4%), программе кредитования под залог недвижимости – от 9,6% (ранее – от 9,2%).

Ставка по военной ипотеке повышена до 7,9% с 7,5%. Ставка по программе гараж или машино-место начинается от 9,7% (ранее – 9,3%). Ставка по программе покупки комнаты в ипотеку теперь составит от 8,7% (ранее – от 7,3%).

Сбербанк

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