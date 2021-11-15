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Минимальная цена аренды жилья в Москве выросла в 1,5 раза осенью

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Минимальная цена на аренду жилья в Москве осенью выросла на 50%, сообщили в компании "Инком-Недвижимость".

Цена поднялась с 20 тыс. рублей в августе до 30 тыс. рублей в октябре, говорится в сообщении.

Эксперты считают, что возвращение к прежним ценам в сегменте супер-эконом маловероятно при отсутствии факторов, способных спровоцировать отток арендаторов из Москвы.

Согласно исследованию, с начала 2021 года предложение найма жилья в столице сократилось на 32%, за год - на 47%. Число экономичных лотов в два раза меньше спроса. Это не позволяет ценам снижаться, и арендодатели повышают цены на 5-15% как для новых арендаторов, так и по действующим договорам.

"Основной прирост предложения происходит в июле-августе - перед новым осенним всплеском активности арендаторов: на рынок выходят объекты по окончании срока действия договоров долгосрочного найма, обычно такие соглашения подписываются на 11 месяцев и продлеваются на тот же срок. Поскольку нынешней осенью мы наблюдали невероятный скачок спроса, найти экономичные качественные варианты в старых границах Москвы сейчас довольно затруднительно", - рассказала замдиректора департамента аренды квартир "Инком-Недвижимость" Оксана Полякова.

Инком-Недвижимость Москва Оксана Полякова

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