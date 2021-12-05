Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Запуск Северо-Восточной хорды в Москве запланировали к осени 2022 года

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - К следующему Дню города в Москве планируют запустить Северо-Восточную хорду, которая соединит крупные дороги столицы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Остается по времени чуть больше полугода. Надеюсь, что в августе или, может быть, ко Дню города вся Северо-Восточная хорда будет сдана", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Мэр пояснил, что строителям осталось "пройти" еще 5 км дороги для соединения ныне разрозненных участков хорды".

Ранее на этой неделе в Москве открыли движение по эстакаде основного хода Северо-Восточной хорды.

Хорда пройдет от трассы М-11 "Москва-Санкт-Петербург" до Косинской эстакады и далее за МКАД. Трасса призвана соединить крупные автомобильные магистрали столицы, она затронет 26 районов и 10 промышленных зон.

Общая протяженность основного хода хорды составит около 40 км. Всего - с учетом съездов и реконструкции прилегающей улично-дорожной сети - будет построено порядка 120 км дорог, 80 эстакад, мостов и тоннелей, 21 пешеходный переход.

В настоящее время строительная готовность хорды составляет 82%.

Москва Сергей Собянин Северо-Восточная хорда

Новости по теме

Новости

Движение на зеленой ветке столичного метро затруднено из-за пассажира на рельсах

Арестован водитель Cadillac, выстреливший в таксиста в центре Москвы

Борт из Тель-Авива в Москву изменил курс из-за риска сближения с самолетом-разведчиком США

Борт из Тель-Авива в Москву изменил курс из-за риска сближения с самолетом-разведчиком США
Пандемия коронавируса

Трем клубам в Москве грозит временное закрытие из-за нарушений COVID-мер

Москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте из-за гололеда

В Москве возбуждено уголовное дело о конфликте водителей со стрельбой

Суд оставил бывшую замглавы Минпросвещения Ракову в СИЗО еще на три месяца

ЦИК предложит на пост главы Мосгоризбиркома бывшего начальника главка МВД

В Москве задержан стрелявший по такси водитель внедорожника

В Москве водитель внедорожника открыл стрельбу по такси

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });