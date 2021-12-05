Запуск Северо-Восточной хорды в Москве запланировали к осени 2022 года

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - К следующему Дню города в Москве планируют запустить Северо-Восточную хорду, которая соединит крупные дороги столицы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Остается по времени чуть больше полугода. Надеюсь, что в августе или, может быть, ко Дню города вся Северо-Восточная хорда будет сдана", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Мэр пояснил, что строителям осталось "пройти" еще 5 км дороги для соединения ныне разрозненных участков хорды".

Ранее на этой неделе в Москве открыли движение по эстакаде основного хода Северо-Восточной хорды.

Хорда пройдет от трассы М-11 "Москва-Санкт-Петербург" до Косинской эстакады и далее за МКАД. Трасса призвана соединить крупные автомобильные магистрали столицы, она затронет 26 районов и 10 промышленных зон.

Общая протяженность основного хода хорды составит около 40 км. Всего - с учетом съездов и реконструкции прилегающей улично-дорожной сети - будет построено порядка 120 км дорог, 80 эстакад, мостов и тоннелей, 21 пешеходный переход.

В настоящее время строительная готовность хорды составляет 82%.