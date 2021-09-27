Дорогу для соединения СВХ и МКАД построят на востоке Москвы

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Одобрен проект строительства дороги для соединения Северо-Восточной хорды (СВХ) и улицы Курганская на востоке Москвы, сообщили в понедельник в пресс-службе Москомстройинвеста.

"ГЗК (градостроительно-земельная комиссия - ИФ) одобрила проект планировки территории участка улично-дорожной сети, расположенной в районах Метрогородок, Гольяново, Северное Измайлово, Измайлово и Преображенское на востоке города", - сказала глава комитета Анастасия Пятова.

Она уточнила, что проект предусматривает соединение СВХ и улицы Курганская с дальнейшим выходом на МКАД. Так, в рамках проекта предусмотрено строительство улиц местного и районного значения общей протяженностью 8,4 км. Предусмотрено создание проезжих частей, эстакады, тротуаров, велодорожек, наземного пешеходного перехода, размещение светофоров, остановочных пунктов и других объектов транспортной инфраструктуры.

СВХ пройдет от трассы М-11 Москва-Петербург до Косинской эстакады и далее за МКАД - до строящейся трассы М-12 Москва-Казань. В настоящее время строительная готовность СВХ составляет 80%. Построены восемь из 11 участков магистрали с общей протяженностью дорог 88 км, включая 62 эстакады, один тоннель, один мост, три путепровода и 14 пешеходных переходов. Завершить проект планируется в 2022 году.

СВХ станет частью столичной системы скоростных магистралей. Готовность этой системы, которая также включает в себя Северо-Западную, Юго-Восточную хорды и Южную рокаду, составляет более 60%.

Суммарная протяженность четырех хорд составит 138 км. В составе хорд будут построены 189 эстакад, тоннелей и мостов, а также 80 пешеходных переходов. Хорды улучшат транспортную доступность 73 районов Москвы, включая десятки кварталов реновации. Они свяжут между собой вылетные магистрали и снизят загруженность межрайонных дорог, ТТК, МКАД.