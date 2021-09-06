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Мэр Москвы рассказал о вводе в строй четырех новых хорд в городе

Магистрали планируют сдать в эксплуатацию в черте города в 2023 году

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Строительство четырех хорд в Москве завершат в 2022-2023 годах, оно позволит разгрузить движение в столице на четверть, сообщил в понедельник мэр города Сергей Собянин.

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"Вместе они (хорды - ИФ) дают синергетический эффект. (...) В целом, когда вся эта система заработает, она должна улучшить движение на 20%-25%" - сказал Собянин в интервью телеканалу "ТВЦ".

Мэр пояснил, что магистрали соединят отдельные районы и округа Москвы.

По словам столичного градоначальника, Юго-Восточная хорда в пределах Москвы будет достроена до конца 2022 года, Северо-Восточную хорду планируют запустить к следующему Дню города. Возведение Южной рокады с развязкой на МКАД собираются завершить в 2023 году. Строительство Северо-Западной хорды в Москве завершено.

"Можно сказать, что в 2023 году будут построены все участки всех хорд, которые находятся внутри города", - добавил Собянин.

По его словам, в дальнейшем магистрали будут продлевать.

Как сообщалось, суммарная протяженность четырех хорд составит 138 км. В составе хорд будут построены 189 эстакад, тоннелей и мостов, а также 80 пешеходных переходов. Хорды улучшат транспортную доступность 73 районов Москвы, включая десятки кварталов реновации. Они свяжут между собой вылетные магистрали и снизят загруженность межрайонных дорог, ТТК, МКАД.

Москва МКАД Сергей Собянин

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