Поиск
Хроника последних дней СССР

Основные дорожные стройки в пределах МКАД завершатся в 2023 году

Основные дорожные стройки в пределах МКАД завершатся в 2023 году
Открытие движения по участку Северо-восточной хорды в Москве
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Столичные власти планируют за полтора года завершить главные дорожные стройки в границах "старой" Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

МоскваМэр Москвы рассказал о вводе в строй четырех новых хорд в городеЧитать подробнее

"Я думаю, что за полтора года в пределах МКАД (Московской кольцевой автомобильной дороги - ИФ) все основные стройки будут завершены", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Мэр добавил, что для властей приоритетом являются проекты по строительству Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, Южной рокады. После завершения основных проектов строительства транспортных магистралей, власти приступят к планам по организации локальных дорог, в том числе в Новой Москве, отметил Собянин.

Ранее в столице завершили строительство Северо-Западной хорды. Суммарная протяженность четырех хорд (Северо-Западной, Северо-Восточной, Юго-Восточной и Южной рокады) составит 138 км. В их составе построят 189 эстакад, тоннелей и мостов, 80 пешеходных переходов.

Как ожидается, хорды улучшат транспортную доступность 73 районов Москвы.

МКАД Москва Сергей Собянин

Новости по теме

Новости

Собянин сообщил, что десять станций метро Москвы планируют открыть осенью

Число проголосовавших удаленно москвичей достигло полутора миллионов

В Москве в первый день голосования аннулировано 8 урн с бюллетенями

Число проголосовавших онлайн москвичей превысило 1,3 млн

Число проголосовавших онлайн москвичей превысило 1,3 млн

В Балашихе опечатали КОИБ после подозрений о вбросе

В Москве открыли центральную часть нового парка на Павелецкой площади

В Москве открыли центральную часть нового парка на Павелецкой площади

Ключи шифрования системы онлайн-голосования в Москве раздали семи хранителям

Стоимость аренды жилья в Москве достигла допандемийного уровня

Стоимость аренды жилья в Москве достигла допандемийного уровня

Отопление в Москве включили в 90% жилых домов

Документы московских дошкольников и первоклассников сделают полностью электронными

Документы московских дошкольников и первоклассников сделают полностью электронными
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');