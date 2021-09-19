Основные дорожные стройки в пределах МКАД завершатся в 2023 году

Открытие движения по участку Северо-восточной хорды в Москве Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Столичные власти планируют за полтора года завершить главные дорожные стройки в границах "старой" Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Я думаю, что за полтора года в пределах МКАД (Московской кольцевой автомобильной дороги - ИФ) все основные стройки будут завершены", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Мэр добавил, что для властей приоритетом являются проекты по строительству Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, Южной рокады. После завершения основных проектов строительства транспортных магистралей, власти приступят к планам по организации локальных дорог, в том числе в Новой Москве, отметил Собянин.

Ранее в столице завершили строительство Северо-Западной хорды. Суммарная протяженность четырех хорд (Северо-Западной, Северо-Восточной, Юго-Восточной и Южной рокады) составит 138 км. В их составе построят 189 эстакад, тоннелей и мостов, 80 пешеходных переходов.

Как ожидается, хорды улучшат транспортную доступность 73 районов Москвы.