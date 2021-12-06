Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве пятые сутки превышает 3 тыс. случаев

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Свыше 3,1 тыс. случаев заболевания COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По информации оперштаба, в столице за последние 24 часа подтвердилось 3 134 новых случаев заболевания COVID-19. Накануне сообщалось о 3 301 пациенте с коронавирусом. Показатель заболеваемости пятые сутки превышает 3 тыс.

Скончался за сутки в Москве 91 пациент с коронавирусом. Общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 34 759.

Выздоровели от заболевания за последние сутки 2 753 человека. Общее число выздоровевших от COVID-19 в Москве достигло 1 792 971 человека.

Накануне сообщалось о смерти 92 человек и выздоровлении 3 184 пациентов с COVID-19 в Москве.

Общее число выявленных в столице случаев COVID-19 по состоянию на 6 декабря составляет 1 966 374.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

14 октября мэр столицы Сергей Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19. Спустя пять дней в городе ввели ряд ограничений. В их числе - домашний режим для пожилых, перевод на удаленный формат работы трети штата столичных компаний, доведение доли вакцинированных среди сотрудников предприятий "контактных" сфер до 80%.

21 октября московские власти объявили о вводе режима нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

8 ноября в городе завершился режим нерабочих дней, столица продолжила жить с рядом ограничений. Масочный режим остается обязательным в общественных местах и на транспорте.