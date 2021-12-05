Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снова превысила 3 тыс. случаев

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве выявили 3 301 случай COVID-19, показатель держится примерно на одном уровне четвертый день подряд, следует из информации оперштаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По его данным, накануне сообщалось о фиксации 3 356 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость в столице держится на уровне более 3 тыс. случаев COVID-19 с тенденцией на снижение.

Скончались за сутки в Москве 92 пациента с коронавирусом. Общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 34 668.

Выздоровели от заболевания и выписались за сутки в Москве 3 184 человека. Общее число столичных жителей, выздоровевших от коронавируса, достигло 1 млн 790 218.

Накануне сообщалось о фиксации смерти 93 и выздоровлении 3 718 пациентов с коронавирусом в Москве.

Общее число выявленных в столице случаев COVID-19 по состоянию на 5 декабря составляет 1 млн 963 240.

В минувший четверг мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице стабилизировалась, дальнейшее развитие ситуации с COVID-19 будет понятно на следующей неделе.