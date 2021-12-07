Суточное число заболевших COVID-19 в Москве снизилось почти на 20%

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Более 2,5 тысячи случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 2 573 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 3 134 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице снизилась на 571 случай, или на 18%.

За сутки коронавирус привел к смерти 94 человек. Общее число скончавшихся достигло 34 т853. Смертность достигла показателей конца июля.

Выздоровели за сутки 2 969 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 795 940 человек.

Накануне сообщалось о 2 753 выписанных и 91 умершем.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 7 декабря составляет 1 968 974.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.