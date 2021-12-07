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ВС Татарстана отказал противникам QR-кодов в удовлетворении их коллективного иска

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд Татарстана во вторник отклонил коллективный иск татарстанцев, оспаривающих постановление кабмина региона об ограничительных мероприятиях и введении QR-кодов, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

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Ранее сообщалось, что с исковыми заявлениями о признании недействующим постановления от 7 октября о введении в Татарстане QR-кодов в суд обратилась инициативная группа казанцев.

С 11 октября в Татарстане посещение кафе, ресторанов, спортзалов, торговых центров, бассейнов, аквапарков и других общественных мест возможно только при предъявлении QR-кодов, которые выдаются прошедшим вакцинацию против коронавирусной инфекции.

Позже была введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в том числе людей старше 60 лет.

А с 22 ноября QR-коды стали обязательными для проезда в городском, пригородном и межмуниципальном транспорте в Татарстане.

Хроника 09 января 2020 года – 07 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Татарстан Коронавирус

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