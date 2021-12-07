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В мире выявили более 266,4 млн случаев COVID-19

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника выросло до 266 474 893, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 262 767 человек.

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В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 49 278 711 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 789 745.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 648 383. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 473 757 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 147 476 заболевших, из них умерли 615 744 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 677,1. В США на 1 млн жителей скончались 2 428 человека, в Индии - 339, в Бразилии - 2 868.

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Хроника 09 января 2020 года – 07 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса

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