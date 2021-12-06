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В РФ штамм коронавируса "омикрон" подтвердился у двух граждан

В РФ штамм коронавируса "омикрон" подтвердился у двух граждан
Фото: АР/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В России обнаружены первые случаи заболевания штаммом "омикрон" COVID-19, его выявили у двух из 10 граждан, у которых был диагностирован коронавирус, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм "омикрон"", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Всего коронавирус был подтвержден у 10 вернувшихся из ЮАР и сопредельных стран граждан, помещенных в обсерватор, уточнили в ведомстве.

"Исследования от других пациентов продолжаются, ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора", - сказали в федеральной службе.

В Роспотребнадзоре заверили, что принимают все необходимые меры для защиты населения России от нового варианта коронавирусной инфекции.

"Все граждане, возвращающиеся в Россию из ЮАР и сопредельных стран, тестируются на границе в момент прилета, осматриваются и размещаются в специально подготовленные обсерваторы", - говорится в сообщении.

В обсерваторах граждане проходят ежедневное ПЦР-тестирование, находятся под медицинским наблюдением. При появлении симптомов или положительного результата ПЦР-теста они изолируются в боксы инфекционных стационаров.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в ЮАР, Ботсване, Израиле, в ряде стран Европы и уже в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Хроника 09 января 2020 года – 06 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Коронавирус ЮАР

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