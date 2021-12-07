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В Москве возбудили дело после стрельбы с жертвами в МФЦ

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Московские следователи расследуют обстоятельства стрельбы с жертвами в многофункциональном центре (МФЦ) на Рязанском проспекте, сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 (незаконный оборот оружия)", - сказала Иванова во вторник журналистам.

Она отметила, что задержанный в ближайшее время будет доставлен на допрос. "На месте происшествия работают следователи-криминалисты и руководитель ГСУ", - добавила Иванова.

Со своей стороны, представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила, что надзорное ведомство поставило ход и результаты расследования уголовного дела на контроль.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, открывшего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы.

Осведомленный источник заявил "Интерфаксу", что задержанного проверят психиатры. "Будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", - сказал собеседник агентства.

Источник также заявил, что задержанный, по предварительным данным, находится в неадекватном состоянии.

"Задержанный ведет себе неадекватно, агрессивен, оказывает активное сопротивление. Возможно, он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", - сказал собеседник агентства. По словам источника, задержанному предстоит и наркологическая экспертиза.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате стрельбы в МФЦ "Рязанский" погибли два человека, трое пострадали.

По данным источника "Интерфакса", причиной стрельбы стал конфликт из-за нежелания задержанного надевать маску. "По предварительным данным, мужчина зашел в МФЦ и отказался надевать маску. Тогда охранник попробовал выпроводить его. На что мужчина достал пистолет и начал стрелять", - сказал собеседник агентства.

Москва СКР Юлия Иванова

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