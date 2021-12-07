Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

После стрельбы в МФЦ Москвы найден пистолет "Глок" и сумка с торчащими проводами

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Москвич Сергей Глазов, устроивший во вторник стрельбу с жертвами в МФЦ на юго-востоке Москвы, стрелял из незарегистрированного пистолета "Глок", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

МоскваДесятилетняя девочка пострадала в результате стрельбы в столичном МФЦЧитать подробнее

"На месте происшествия найден пистолет "Глок" и сумка, из которой торчат провода", - сказал источник.

Правоохранительные органы подозревают, что в сумке может быть взрывное устройство.

Ранее в Москве был задержан мужчина, открывший стрельбу в МФЦ "Рязанский". В результате его действия, по словам мэра столицы Сергея Собянина, погибли два человека и трое пострадали.

По данным источника "Интерфакса", причиной стрельбы стал конфликт из-за нежелания посетителя надевать маску. "По предварительным данным, мужчина зашел в МФЦ и отказался надевать маску. Тогда охранник попробовал выпроводить его. На что мужчина достал пистолет и начал стрелять", - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 (незаконный оборот оружия).

Москва

Новости по теме

Новости

Десятилетняя девочка пострадала в результате стрельбы в столичном МФЦ

В Москве возбудили дело после стрельбы с жертвами в МФЦ

Два человека погибли при стрельбе в московском МФЦ

Два человека погибли при стрельбе в московском МФЦ

Антимасочник задержан за стрельбу по людям в московском МФЦ

Мужчина открыл стрельбу в московском МФЦ

Нового председателя московского избиркома выберут 9 декабря

Второй за день пассажир упал на рельсы в московском метро

Второй за день пассажир упал на рельсы в московском метро

Высота снежного покрова в Москве достигла 13 см

Высота снежного покрова в Москве достигла 13 см

Погиб пассажир, упавший под поезд на синей ветке московского метро

Погиб пассажир, упавший под поезд на синей ветке московского метро

Пассажир упал под прибывающий поезд на станции метро "Первомайская"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });