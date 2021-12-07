После стрельбы в МФЦ Москвы найден пистолет "Глок" и сумка с торчащими проводами

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Москвич Сергей Глазов, устроивший во вторник стрельбу с жертвами в МФЦ на юго-востоке Москвы, стрелял из незарегистрированного пистолета "Глок", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"На месте происшествия найден пистолет "Глок" и сумка, из которой торчат провода", - сказал источник.

Правоохранительные органы подозревают, что в сумке может быть взрывное устройство.

Ранее в Москве был задержан мужчина, открывший стрельбу в МФЦ "Рязанский". В результате его действия, по словам мэра столицы Сергея Собянина, погибли два человека и трое пострадали.

По данным источника "Интерфакса", причиной стрельбы стал конфликт из-за нежелания посетителя надевать маску. "По предварительным данным, мужчина зашел в МФЦ и отказался надевать маску. Тогда охранник попробовал выпроводить его. На что мужчина достал пистолет и начал стрелять", - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 (незаконный оборот оружия).