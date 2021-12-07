В сумке задержанного за стрельбу в МФЦ Москвы не нашли взрывных устройств

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Саперы не обнаружили в сумке задержанного за стрельбу в столичном МФЦ Сергея Глазова взрывных устройств, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Бесхозная сумка проверена. Взрывных устройств не найдено", - сказал собеседник агенства.

Ранее сообщалось об обнаружении на месте стрельбы сумки с проводами, которая предположительно принадлежит Глазову, и пистолета "Глок". По данным осведомленного источника, нападавший не является официальным владельцем оружия.

Ранее во вторник 45-летний посетитель МФЦ на Рязанском проспекте открыл огонь из пистолета по посетителям и персоналу учреждения. В результате от полученных ранений погибли охранник и оператор, еще три человека ранены, в том числе десятилетняя девочка.

Стрелявшего задержали полицейские. Нападавшим оказался 45-летний москвич Сергей Глазов. Люди из здания были эвакуированы.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, задержанный "ведет себя неадекватно, агрессивен, оказывает активное сопротивление". "Возможно, он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Ему предстоит наркологическая и психиатрическая экспертизы", - сказал источник.

По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт из-за нежелания посетителя надевать маску. "По предварительным данным, мужчина зашел в МФЦ и отказался надевать маску. Тогда охранник попробовал выпроводить его. На что мужчина достал пистолет и начал стрелять", - сказал источник.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 (незаконный оборот оружия).