Десятилетняя девочка пострадала в результате стрельбы в столичном МФЦ

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Среди пострадавших в результате стрельбы в столичном МФЦ есть несовершеннолетний ребенок, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате два человека были убиты, трое ранены, в том числе 10-летняя девочка", - сказала Волк журналистам.

По словам представителя МВД, нападавшим оказался 45-летний житель Москвы. Задержанного везут в отдел полиции, отметила Волк.

Во вторник пришедший в МФЦ на Рязанском проспекте мужчина открыл огонь из пистолета по посетителям и персоналу учреждения. В результате от полученных ранений погибли охранник и оператор, еще три человека были госпитализированы.

Стрелявшего задержали полицейские.

Как сообщил источник "Интерфаксу", причиной стрельбы стал конфликт из-за нежелания посетителя надевать маску. "По предварительным данным, мужчина зашел в МФЦ и отказался надевать маску. Тогда охранник попробовал выпроводить его. На что мужчина достал пистолет и начал стрелять", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, имя подозреваемого - Сергей Глазов.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 (незаконный оборот оружия).