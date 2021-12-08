Москва выделила 253 млн рублей на перевозку врачей и переболевших COVID-19

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы выделила 252,9 млн рублей на бесплатные перевозки врачей и пациентов, выписанных из больниц после коронавирусной инфекции. Такое постановление подписал мэр Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В столице с апреля 2020 года за счет городского бюджета на работу и с работы бесплатно возят на автобусах сотрудников четырех резервных ковид-госпиталей в Сокольниках, на ВДНХ, в Крылатском и на Каширском шоссе. Еще 37 городских автобусов малой вместимости Mercedes Sprinter и девять больших автобусов Man и Setra развозят по домам из больниц пациентов, выписанных после COVID-19.