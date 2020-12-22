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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:37Заразились
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В хабаровских поездах оборудуют отдельные купе для ковид-больных

Перевозить больных на машинах получается не везде

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Хабаровском крае в поездах некоторых маршрутов оборудуют медицинские купе для перевозки пассажиров, зараженных коронавирусом, и перевозки их биоматериалов и лекарств, сообщила пресс-служба Минздрава региона.

Пандемия коронавируса

Такие купе появятся во всех составах, "которые идут в Комсомольск, из Комсомольска в Хабаровск, и дальше в район Ванино и Советской Гавани", сообщил через пресс-службу вице-премьер края Евгений Никонов. По его словам, вопрос уже согласован с региональным Минтрансом, а с РЖД достигнута предварительная договоренность.

Такие купе нужны, поскольку в некоторых районах Хабаровского края автомобильное сообщение затруднено.

Комментируя ситуацию с заболеваемостью, главный санитарный врач региона Татьяна Зайцева отметила, что рост заражения коронавирусом все чаще фиксируется в районах края.

"Если взять баланс заболевших в Хабаровске и в остальных территориях края, если раньше он составлял 20-25%, то на сегодняшний день это больше 40%", - сказала она и призвала глав районов усилить профилактические меры.

Никонов добавил, что в связи с ростом заражения в районах именно туда направлена партия вакцины от коронавируса в количестве 700 доз. Первыми привьются медики инфекционных больниц.

Всего в крае с начала пандемии выявили 31 675 случаев заражения коронавирусом, умерли 196 заболевших. Впервые за долгое время процент занятых коек опустился ниже 80% и сейчас держится на отметке около 77%, отметили чиновники.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января – 24 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Хабаровский край коронавирус Комсомольск Хабаровск Ванино РЖД Миндрав Минтранс Евгений Никонов

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