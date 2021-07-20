Томский губернатор выделит врачам 15 машин из парка обладминистрации

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Томской области Сергей Жвачкин решил ежедневно выделять для нужд больниц и поликлиник не менее 15 автомобилей из парка администрации региона, сообщила пресс-служба областного правительства.

Это будет продолжаться до окончательной нормализации ситуации с коронавирусом в регионе.

"Привлеченный транспорт позволит сократить время ожидания врачей", - сообщил Жвачкин через пресс-службу.

В частности, эти машины будут перевозить участковых терапевтов до мест вызова и обратно, перевозить лекарства и пробы для анализов.

Губернатор также выделил 2,5 млн рублей на оплату 25 такси, которые медики Томска и Томского района будут использовать для выездов к пациентам на дом.

По данным оперштаба региона на утро 20 июля, с начала пандемии в Томской области выявили 35 746 случаев заражени я коронавирусом, умерли 495 заболевших.