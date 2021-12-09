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Власти Москвы выплатят по 1 млн рублей семьям погибших в МФЦ "Рязанский"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Власти Москвы выплатят по 1 млн рублей семьям погибших во время стрельбы в МФЦ "Рязанский" и по 500 тысяч - пострадавшим, соответствующее распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано на сайте мэрии.

МоскваВ ОНК Москвы сообщили о признании вины стрелком из МФЦВ ОНК Москвы сообщили о признании вины стрелком из МФЦЧитать подробнее

Совершение единовременной выплаты поручено департаменту труда и социальной защиты Москвы.

7 декабря днем посетитель МФЦ "Рязанский" открыл стрельбу по людям, убил двоих и ранил еще четверых. Его задержали.

Источники сообщали, что стрельба началась после того, как охранник попытался не пустить его в помещение без маски. После его задержания источники рассказали, что он вел себя неадекватно и агрессивно, а также что он, с его собственных слов, не верит в пандемию и является противником прививок.

Москва

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