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В ОНК Москвы сообщили о признании вины стрелком из МФЦ

По его словам, при задержании его били, в том числе электрошокером

В ОНК Москвы сообщили о признании вины стрелком из МФЦ
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Москвич Сергей Глазов, задержанный 7 декабря по делу о стрельбе в МФЦ "Рязанский" признает вину. Он сообщил об этом навестившим его членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы, и подтвердил, что не имел разрешения на оружие, сообщили "Интерфаксу" в ОНК.

"Я пришел получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел её надевать, я в эти санитарные правила не верю", - цитируют в ОНК его объяснение обстоятельств конфликта.

"У него синяки на голове, с его слов, полученные при задержании. Также он заявил, что во время конвоирования в СК сопровождавшие применили к нему электрошокер", - сообщил собеседник агентства.

Глазов также сказал членам ОНК, что у него ничего не болит, нет хронических заболеваний и ему не нужны помощь врача, психолога и назначенного адвоката.

Задержанный рассказал правозащитникам, что служил в Службе внешней разведки. Он оттуда был уволен в 2009 году в звании подполковника, сказали в ОНК.

В изоляторе временного содержания Глазов находится в трехместной камере с двумя соседями.

7 декабря днем посетитель МФЦ "Рязанский" открыл стрельбу по людям, убил двоих и ранил еще четверых. Его задержали.

Источники сообщали, что стрельба началась после того, как охранник попытался не пустить его в помещение без маски, а надевать маску он отказывался. После его задержания источники рассказали, что он вел себя неадекватно и агрессивно, а также что он, с его собственных слов, не верит в пандемию и является противником прививок.

О его службе в СВР сообщали СМИ.

Также источники говорили, что "Глок", из которого он стрелял, не был на него зарегистрирован, и что у него при себе нашли больше двух десятков патронов и крупную сумму денег.

Задерживавший Глазова полицейский, по его собственным словам, был безоружным.

К утру 8 декабря выяснилось, что на учете у психиатров или наркологов задержанный не состоял и ранее не был судим. Следствие назначит ему психолого-психиатрическую экспертизу.

МФЦ Рязанский Москва Сергей Глазов коронавирус СКР ОНК

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