Сергея Соловьева похоронят на Троекуровском кладбище в четверг

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Похороны кинорежиссера Сергея Соловьева пройдут 16 декабря на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в его окружении.

Режиссер скончался накануне в результате тяжелой болезни.

Сергею Соловьеву было 77 лет. Он был сценаристом, кинорежиссером, продюсером и преподавателем во ВГИКе. Он родился 25 августа 1944 году в городе Кемь Карело-Финской ССР. Окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Михаила Ромма и Александра Столпера).

В 1969 году начал работать на "Мосфильме", дебютировав как режиссер в том же году двумя новеллами по рассказам Чехова в киноальманахе "Семейное счастье". Соловьев снял такие фильмы как "Станционный смотритель", "Сто дней после детства", "Асса", "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви", сериал "Анна Каренина".

Соловьев – лауреат премии Ленинского комсомола и Государственной премии СССР. В 1993 году был удостоен звания народного артиста РФ.