Более 130 задержанных в Москве таджикских мигрантов будут возвращены на родину

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Более 130 граждан Таджикистана, содержащихся в Центре временного содержания иностранных граждан в Москве, будут возвращены на родину при содействии посольства республики в РФ.

Пресс-служба посольства в фейсбуке сообщает, что Центр временного содержания иностранцев в Сахарово (Троицкий административный округ Москвы) посетил консул Таджикистана в России Искандар Шарофзода, который провел встречу с начальником Центра Алексеем Лагодой.

Отмечается, что собеседники обсудили условия содержания граждан Таджикистана в Сахарово, а также вопросы оформления необходимых документов и скорейшего отправления граждан в Таджикистан.

"Сотрудники посольства провели беседу с гражданами Таджикистана, в ходе которой были даны ответы на интересующие их вопросы и проведена юридическая консультация. Гражданам были разъяснены основные нормы законодательства Российской Федерации в сфере трудовой миграции", - сообщает пресс-служба посольства.

В центре находятся 136 граждан Таджикистана, для 133 из них консульской службой были оформлены свидетельства на возвращение в Таджикистан на безвозмездной основе. Во время посещения Центра гражданам Республики Таджикистан также были переданы продукты питания, одежда и предметы первой необходимости, добавили в пресс-службе.