Суд отправил под стражу мужчину, угрожавшего гранатой посетителям ТЦ "Метрополис"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Суд избрал в отношении мужчины, который угрожал гранатой посетителям торгового центра на севере Москвы при попытке похитить товар из магазина, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 февраля 2022 года.

"С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 47-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 февраля 2022 года. Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сообщила прокуратура Москвы в телеграм-канале.

По ее данным, "мужчина, находясь 26 декабря 2021 года в одном из торговых центров на Ленинградском шоссе, беспричинно, из хулиганских побуждений, угрожая окружающим предметом, конструктивно схожим с оружием, грубо нарушил общественный порядок, создав своими действиями опасность для жизни и здоровья окружающих".

В минувшее воскресенье сообщалось, что столичные полицейские задержали мужчину, который пытался похитить товар из магазина в торговом центре на севере Москвы, угрожая привести в действие гранату.

При этом в МВД не уточнили, обнаружены ли опасные предметы у задержанного.

Ранее в этот же день сообщалось, что неизвестный мужчина, находясь в торговом павильоне ТЦ "Метрополис" на Ленинградском шоссе в Москве, пытался похитить товар, но был задержан сотрудниками охраны. В дальнейшем мужчина достал предмет, похожий на гранату, и скрылся с места происшествия. В результате происшествия никто не пострадал.