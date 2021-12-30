Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла почти на 50%

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Около 2,7 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это почти на 50% превышает показатель, зафиксированный накануне, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, в столице за последние 24 часа обнаружили 2 661 пациента с коронавирусом. Накануне сообщалось о фиксации 1 798 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла на 48%.

Тем не менее, при сравнении с показателем недельной давности в городе фиксируют снижение суточной заболеваемости: 23 декабря в Москве выявили 3 062 случая COVID-19.

За сутки в столице скончался 71 пациент с коронавирусом. Всего от заболевания погибло 36 702 горожанина.

Выздоровели от заболевания и выписались за 24 часа 2 495 москвичей. Общее число горожан, победивших коронавирус, достигло 1 865 970.

Накануне сообщалось о гибели 70 и выздоровлении 2 653 пациентов с коронавирусом в Москве.

Общее число выявленных в столице случаев COVID-19 по состоянию на 30 декабря составляет 2 028 005.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве начала расти.

14 октября мэр столицы Сергей Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19. Спустя пять дней в городе ввели еще ряд ограничений. В их числе - домашний режим для пожилых москвичей, перевод на удаленный формат работы трети штата столичных компаний, доведение доли вакцинированных среди сотрудников предприятий "контактных" сфер до 80%.

21 октября московские власти объявили о вводе режима нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

3 ноября Собянин отметил, что ситуация с COVID-19 стабилизируется, нерабочие дни продлеваться не будут.

8 ноября в городе завершился режим нерабочих дней, столица продолжила жить с рядом ограничений. Масочный режим остается обязательным в общественных местах и на транспорте.

Впоследствии суточная заболеваемость COVID-19 в Москве стала уменьшаться. 28 декабря Собянин заявил, что в последние недели в Москве фиксируют одни из самых низких показателей заболеваемости COVID-19.