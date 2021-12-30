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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В России коронавирус диагностировали за сутки у 21 073 человек

В России коронавирус диагностировали за сутки у 21 073 человек
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 21 073 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

В Москве зарегистрировали еще 2 661 новый случай COVID-19, в Санкт-Петербурге - 1 532, в Московской области - 977.

Еще 524 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Свердловской области, 490 - в Челябинской области, 478 - в Иркутской области, 466 - в Краснодарском крае, 449 - в Нижегородской области, 445 - в Пермском крае, 434 - в Красноярском крае, 427 - в Ростовской области, 425 - в Хабаровском крае, 424 - в Приморском крае, 422 - в Алтайском крае, 397 - в Самарской области, 368 - в Новосибирской области, 334 - в Ленинградской области, по 325 - в Кемеровской и Омской областях. В других регионах России суточный прирост не превышает 300.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 926 пациентов, больше всего скончавшихся в Москве - 71, в Санкт-Петербурге - 60, в Подмосковье - 50.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 479 тыс. 344 случаев коронавирусной инфекции, 307 948 умерших и 9 млн 423 тыс. 227 выписанных, в том числе 43 004 выписаны за последние сутки.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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коронавирус

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