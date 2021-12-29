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Суточное число заболевших COVID-19 в Москве незначительно выросло

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Более 1,7 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, следует из обнародованных данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за сутки в Москве выявили 1 798 больных COVID-19. Днем ранее сообщалось о 1 705 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице выросла на 93 случаев.

За сутки от коронавируса скончались 70 человек. Общее число скончавшихся достигло 36 631.

Выздоровели за сутки 2 653 пациента.

Днем ранее сообщалось о 3 111 выписанных и 73 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 29 декабря составляет 2 млн 25 тыс. 344. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 863 тыс. 475 человек.

Москва коронавирус

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