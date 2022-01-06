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Все рейсы из Москвы в Алма-Ату и Нур-Султан 6 января отменены

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Российские и казахстанские авиакомпании не будут выполнять в четверг рейсы из Москвы в республику.

Как следует из онлайн-табло аэропорта "Шереметьево" рейсы "Аэрофлота" в Алма-Ату и Нур-Султан в 20:50 и 23:20 по московскому времени соответственно отменены.

Казахстанская AirAstana также отменила рейс в Алма-Ату из "Домодедово" в 23:15 по Москве, следует из данных табло аэропорта.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в авиационных кругах, "скорее всего в пятницу рейсы в Алматы также будут отменены". "Инфраструктура аэропорта сильно повреждена, понадобится время на ее восстановление. Вопрос возобновления полетов в Нур-Султан будет решаться в зависимости от нормализации обстановки в стране", - сказал он.

Ранее гостелеканал "Хабар 24" сообщил, что аэропорты Алма-Аты, Актау и Актобе закрыты в Казахстане.

Также сообщалось, что ближневосточные авиакомпании Flydubai, Air Arabia и Jazeera Airways отменили запланированные на 6 января рейсы в Алма-Ату из-за ситуации в Казахстане.

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