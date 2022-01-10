Суточное число заболевших COVID-19 в Москве снизилось на 15%

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Более 2,7 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, следует из обнародованных данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за сутки в Москве выявили 2 778 больных COVID-19. Днем ранее сообщалось о 3 274 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице снизилась на 496 случаев, или на 15%.

За сутки коронавирус привел к смерти 70 человек. Общее число скончавшихся достигло 37 465.

Выздоровели за сутки 2 097 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 891 175 человек.

Днем ранее сообщалось о 2 058 выписанных и 71 умершем.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 10 января составляет 2 055 824.

Последний подъем заболеваемости коронавирусом в российской столице пришелся на осень 2021 года, заболеваемость начала расти со второй половины сентября прошлого года. 21 октября московские власти объявили о вводе режима нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. 3 ноября Собянин отметил, что ситуация с COVID-19 стабилизируется, нерабочие дни продлеваться не будут. 8 ноября в городе завершился режим нерабочих дней, столица продолжила жить с рядом ограничений. Масочный режим остается обязательным в общественных местах и на транспорте. Впоследствии суточная заболеваемость COVID-19 в Москве стала уменьшаться.

28 декабря 2021 года Собянин заявил, что в последние недели в Москве фиксируют одни из самых низких показателей заболеваемости COVID-19.