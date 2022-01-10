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Суточное число заболевших COVID-19 в Москве снизилось на 15%

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Более 2,7 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, следует из обнародованных данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за сутки в Москве выявили 2 778 больных COVID-19. Днем ранее сообщалось о 3 274 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице снизилась на 496 случаев, или на 15%.

За сутки коронавирус привел к смерти 70 человек. Общее число скончавшихся достигло 37 465.

Выздоровели за сутки 2 097 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 891 175 человек.

Днем ранее сообщалось о 2 058 выписанных и 71 умершем.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 10 января составляет 2 055 824.

Последний подъем заболеваемости коронавирусом в российской столице пришелся на осень 2021 года, заболеваемость начала расти со второй половины сентября прошлого года. 21 октября московские власти объявили о вводе режима нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. 3 ноября Собянин отметил, что ситуация с COVID-19 стабилизируется, нерабочие дни продлеваться не будут. 8 ноября в городе завершился режим нерабочих дней, столица продолжила жить с рядом ограничений. Масочный режим остается обязательным в общественных местах и на транспорте. Впоследствии суточная заболеваемость COVID-19 в Москве стала уменьшаться.

28 декабря 2021 года Собянин заявил, что в последние недели в Москве фиксируют одни из самых низких показателей заболеваемости COVID-19.

Хроника коронавируса. Январь.

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В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия9 января. В Чехии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19.9 января. Жители Токио искупались в бассейне с ледяной водой, чтобы помолиться за здоровый новый год.9 января. Максимальное за все время пандемии число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Мексике. За минувшие сутки в стране выявили 30 371 новый случай COVID-19. К настоящему времени 72,85 млн жителей страны прошли полный курс вакцинации.8 января. Куба пожертвовала крупную партию вакцины собственного производства Сирии. Трехдозовая вакцина Abdala по итогам испытаний показала эффективность от COVID-19 на 92%.7 января. Жители Бангкока получают бустерную дозу вакцины против COVID-19 для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".5 января. В Турции более 10% случаев заболевания COVID-19 вызван "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.4 января. Длинные очереди выстроились в пункты тестирования на COVID-19 в Тель-Авиве.2 января. Испания полностью вакцинировала 80% населения.1 января. Более 4 тысяч пассажиров круизного лайнера Aida Nova провели новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия
Хроника 09 января 2020 года – 10 января 2022 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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