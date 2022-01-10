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В России за сутки выявили 15 830 случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявили 15 830 случаев заражения COVID-19
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 15 830 случаев, умер за сутки 741 пациент, следует из данных оперативного штаба.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 15 830 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 238 (14,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

В Москве было зафиксировано 2 778 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 1 419, в Московской области - 1 197.

За минувшие сутки от коронавируса умер 741 пациент, больше всего скончавшихся в Москве - 70, в Петербурге - 62, в Подмосковье - 42.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 666 тыс. 679 случаев коронавирусной инфекции, 316 904 умерших и 9 млн 706 тыс. 802 выписанных, в том числе 19 890 выписаны за последние сутки, из них 2 097 выздоровевших приходится на Москву.

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