Правозащитница сообщила о двух суицидах в московском СИЗО "Медведь"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В последние несколько недель в московском СИЗО №4 ("Медведь") покончили с собой двое заключенных, сообщила "Интерфаксу" член Совета по правам человека при президенте и член ОНК Москвы Ева Меркачева.

"В двадцатых числах декабря покончил с собой обвиняемый по статье о сексуальном насилии гражданин Белоруссии, в январе - подозреваемый в хранении наркотиков", - сказала Меркачева.

Она уточнила, что обвиняемый в насилии свел счеты с жизнью в карцере, куда его поместили после драки, а фигурант дела о наркотиках - в общей камере.

"Интерфакс" не располагает комментарием правоохранительных органов по данному вопросу.

Осведомленный источник сообщил агентству, что по этим фактам проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства происшествий.