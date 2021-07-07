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Экс-росгвардеец, убивший в Челябинске бывшую жену, покончил с собой

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сотрудник Росгвардии, зарезавший, по данным следствия, в июне свою бывшую супругу в одном из хостелов Челябинска, совершил самоубийство в СИЗО, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в среду.

"Тело мужчины без признаков жизни было обнаружено днем во вторник в камере СИЗО N1. По предварительной информации, он покончил с собой. Следственные органы проводят проверку", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе регионального ГУФСИН агентству подтвердили случай суицида. "Подтверждаем, что проводится служебная проверка по факту суицида в СИЗО", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что сотрудник СОБРа управления Росгвардии по Челябинской области на почве ревности убил свою бывшую жену. Он нанес женщине множественные ранения ножом. Мужчина был задержан и арестован на два месяца по обвинению в убийстве.

По информации местных СМИ, трагедия произошла 14 июня в одном из мини-отелей в Челябинске, где женщина работала администратором. Пострадавшая смогла вызвать скорую помощь, однако от полученных ранений умерла. У пары осталось двое детей.

Росгвардия Челябинск ФСИН

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