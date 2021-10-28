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Подозреваемый в убийстве семьи московского экс-банкира покончил с собой в СИЗО

Об этом сообщил информированный источник

Подозреваемый в убийстве семьи московского экс-банкира покончил с собой в СИЗО
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Андрей Скрипкин, задержанный в Белоруссии по подозрению в убийстве экс-банкира Михаила Яхонтова и его семьи на западе Москвы, совершил суицид в белорусском следственном изоляторе, сообщил в четверг "Интерфаксу" информированный источник.

"Вчера вечером Скрипкин покончил жизнь самоубийством в камере", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Накануне источник сообщил, что на допросе у белорусского следователя Скрипкин дал признательные показания.

"По его словам, убийство не было спланировано и произошло спонтанно", - сказал источник.

Он отметил, что со слов Скрипкина, тот пришел к Яхонтову обсуждать финансовые дела, диалог постепенно перешел в конфликт.

"Завязалась драка, в ходе которой Скрипкин повалил Яхонтова, связал его, а затем и всех членов семьи. Не добившись от Яхонтова выполнения своих требований, Скрипкин расправился со всеми членами семьи и уехал на автомобиле в Белоруссию", - сказал источник.

В среду Кунцевский суд Москвы заочно арестовал Скрипкина по обвинению в убийстве (часть 2 статьи 105) Яхонтова, его супруги и их малолетнего сына.

По данным источника агентства, незадолго до этого Скрипкина задержали в Белоруссии и допросили.

Собеседник отметил, что Скрипкин является бывшим партнером Яхонтова по бизнесу.

26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице с признаками насильственной смерти были обнаружены тела бывшего замруководителя московского филиала "Смоленского банка" Яхонтова, его 39-летней супруги Антонины Носыревой и их 8-летнего сына Глеба.

Столичные следователи расследуют уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По словам источника, Яхонтов в 2019 году был приговорен к шести годам лишения свободы по уголовному делу от 2016 года о преднамеренном банкротстве и выводе средств за рубеж. Он вышел на свободу в 2020 году.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в июне этого года приставы возбудили в отношении Яхонтова исполнительное производство о принудительном взыскании более 8,4 млрд рублей по решению Тверского суда Москвы от 2019 года.

Михаил Яхонтов Москва Белоруссия

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