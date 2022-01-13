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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:51Заразились
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В Москве зафиксированы максимальные с 11 ноября 5 490 случаев COVID-19

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Москве выявили 5 490 случаев заболевания коронавирусом за сутки, следует из обнародованных данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

Днем ранее сообщалось о 4 008 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице выросла на 1 482 случая, или почти на 37%. Данный показатель - максимум с 11 ноября, когда в городе зафиксировали 6 240 случаев заражения.

За сутки коронавирус привел к смерти 71 человека. Общее число скончавшихся достигло 37 670.

Выздоровели за сутки 2 857 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 899 тыс. 550 человек.

Днем ранее сообщалось о 2 826 выписанных и 66 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 12 января составляет 2 млн 69 тыс. 957.

Накануне глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что до 30% всех заболевших коронавирусом в Москве было инфицировано штаммом "омикрон", о чем свидетельствуют данные столичного департамента здравоохранения на минувший понедельник.

В РФ официально зарегистрированы 698 случаев заболевания "омикроном", заявила в среду вице-премьер Татьяна Голикова, отметив, что России не удастся избежать роста заболеваемости из-за распространения нового варианта коронавируса.

Хроника коронавируса. Январь.

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