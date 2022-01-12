Голикова сообщила о 698 случаях заболевания "омикроном" в России

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В РФ выявлено 698 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон", большая часть этих случаев приходится на Московский регион, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как заявила Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в среду, России не избежать нового подъема заболеваемости коронавирусом из-за "омикрона". По ее словам, Московский регион, скорее всего, "примет на себя первый удар распространения нового штамма"

Она также сообщила, что новые меры по борьбе с "омикроном" в РФ, которые потребуются в случае неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации, будут подготовлены правительством к концу недели.

Накануне, 11 января, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в России зафиксировали 305 случаев заражения штаммом "омикрон" в 13 регионах страны.

Голикова на совещании также сообщила, что новый штамм в несколько раз более заразен, чем другие разновидности коронавируса. "Анализ ситуации с распространением штамма "омикрон" за рубежом, а также проявляющаяся тенденция его выявления в столичном регионе и в ряде других регионов страны, свидетельствуют о достаточно высокой - по различным оценкам, от трех до семи раз - контагиозности (заразности - ИФ) этого нового штамма", - сказала вице-премьер.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября 2021 года в ЮАР, Ботсване, Израиле, а сейчас распространился в странах Европы, Азии и в США. Это вариант распространяется горазд быстрее и более заразен, чем все предыдущие штаммы COVID-19.